Prosus купил крупнейший форум для разработчиков Stack Overflow за 1,8 млрд. долларов

Prosus, нидерландская компания, которая инвестирует в онлайн-платформы и другие финтех компании, купила форум Stack Overflow на фоне растущего спроса на онлайн-обучение для технических специалистов, пишет WSJ.

Покупка Stack Overflow – это первое прямое приобретение Prosus. Новый владелец хочет использовать форум для развития технологий удаленной работы и онлайн-обучения для разработчиков.

Stack Overflow — это форум для ИТ-специалистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке, который работает с 2008 года. Его сооснователь Джоэл Спольски — автор программы для планирования Trello и один из разработчиков Microsoft Excel. На форуме есть несколько подсайтов с полезной информацией не только про программирование. Ежемесячно на Stack Overflow заходят больше 100 млн. пользователей.

«Stack Overflow продолжит работать независимо, с той же командой, в соответствии с прежним планом. Не ждите серьезных изменений или неудобной «синергии». Бизнес Stack Overflow по-прежнему будет сосредоточен на охвате и релевантности. Просто у нас теперь новые собственники. В некотором смысле это лучший из возможных исходов. Stack Overflow остается независимым. У компании есть достаточно денег для расширения и предоставления дополнительных функций, а также для исправления старых неисправных. Сейчас важнее то, как быстро мы сможем нанять людей для этого», — сказал Джоэл Спольски.

Большую часть дохода форум получает от рекламы. Есть корпоративная подписка Stack Overflow Teams, которая дает возможность интеграции с другими сервисами, доступ к расширенной базе знаний, к метрикам и приоритетную поддержку. Подпиской Stack Overflow пользуются Siemens, Microsoft, Philips и другие крупнейшие ИТ-компании.