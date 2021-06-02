Приложение Apple TV стало доступно на ОС Android TV

Компания Apple сегодня выпустила приложение своего стриминг-сервиса Apple TV для сторонних платформ Smart TV на базе Android. Вчера же приложение Apple TV появилось на TV-приставках Nvidia Shield.

Приложение можно загрузить из Google Play прямо на свой телевизор или приставку. Релиз Apple TV для Android TV означает, что пользователям совместимых телевизоров и приставок теперь доступна подписка Apple TV+. Это значит, теперь Apple TV становится одним из самых распространенных сервисов в своей категории.

Обычно Apple не стремится сотрудничать с конкурирующими платформами и разработчиками. Но иногда компания делает исключения, вероятно, когда это финансово оправданно и не несет репутационных рисков.