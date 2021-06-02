02.06.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareПрограммное обеспечениеПриложение Apple TV стало доступно на ОС Android TV

Приложение Apple TV стало доступно на ОС Android TV

Apple TV

Компания Apple сегодня выпустила приложение своего стриминг-сервиса Apple TV для сторонних платформ Smart TV на базе Android. Вчера же приложение Apple TV появилось на TV-приставках Nvidia Shield.

Приложение можно загрузить из Google Play прямо на свой телевизор или приставку. Релиз Apple TV для Android TV означает, что пользователям совместимых телевизоров и приставок теперь доступна подписка Apple TV+. Это значит, теперь Apple TV становится одним из самых распространенных сервисов в своей категории.

Обычно Apple не стремится сотрудничать с конкурирующими платформами и разработчиками. Но иногда компания делает исключения, вероятно, когда это финансово оправданно и не несет репутационных рисков.

ТЕГИ:
Представлены тонкие игровые ноутбуки Alienware x15 и x17 на процессорах Intel Tiger Lake-H
Новости по теме
VR
По самому первому Apple Store мо
Гаджеты
Apple Watch получат функцию беск
Акустические системы
Все версии AirPods не смогут под