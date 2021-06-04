Премиальные новинки Lenovo представлены в Баку!

3 июня компания Lenovo провела презентацию новых премиальных гибридных ноутбуков семейства Yoga, в которых сочетаются ультрапортативность и высокая производительность.

Открывший мероприятие руководитель потребительского сегмента Lenovo Евгений Дудченко рассказал о том, что новые премиальные компьютеры Yoga 9i, Yoga 7i и Yoga Slim 7 нацелены, в первую очередь, на творческих людей, которым приходится выполнять ресурсоемкие задачи вне офиса. Поэтому инженеры компании постарались воплотить в своих разработках все имеющиеся в ее арсенале технологические решения, позволяющие продуктивно работать в любых условиях. Следует отметить, что именно понимание того, что необходимо пользователям, позволило компании закончить 2020 финансовый год с рекордной за последнее десятилетие выручкой. Достичь исторического максимума компания смогла благодаря, в том числе, созданию инновационных продуктов, удовлетворяющих всесторонние потребности клиентов.

Главной новинкой презентации в Баку стала модель Yoga 9i, которая является одним из самых тонких и легких ноутбуков премиальной линейки. При разработке ноутбука Lenovo Yoga 9i основное внимание было уделено впечатлениям пользователей. Стильный металлический корпус этого устройства «2-в-1» с кожаным покрытием, выполненным в теневом черном цвете, заключает в себе множество инновационных функций. Платформа Intel® Evo™ на базе процессора Intel® Core™ i7 помогут вам по-настоящему раскрыть свои творческие и рабочие амбиции. А 14-дюймовый дисплей стандарта UHD с технологией Dolby Vision™ (в максимальной комплектации) в сочетании со вращающейся звуковой панелью позволит насладиться изображением высочайшего качества и объемным звуком. Кстати, прекрасно показать, как с помощью этого устройства можно раскрыть творческие возможности, удалось гостю мероприятия — художнице и фэшн-иллюстратору Ляман Юсифли, которая сделала на экране новинки свои зарисовки, выполненные по азербайджанским национальным мотивам. Так что лучшего инструмента для творчества вы просто не найдете!

«При разработке устройств компания Lenovo всегда руководствуется желаниями пользователей, которые мы получаем, проводя многочисленные опросы, тесты и исследования. Инженерами и конструкторами учитываются всевозможные аспекты, необходимые при работе пользователей. Удобство, эргономика, надежность, доступность, безопасность и конфиденциальность — это лишь некоторые из ключевых критериев создания наших продуктов, — отметил в выступлении Евгений Дудченко. — Кроме того, новые продукты в линейке Yoga позволяют заниматься творчеством, где бы вы не находились и сколько бы времени вы не находились вдали от зарядного устройства».

Дизайн Yoga 9i также предусматривает стеклянную подставку для рук, которая не только придает устройству премиальный вид, но и приятна на ощупь, а встроенная сенсорная панель Smart Sensor вибрирует при нажатии и помогает воссоздать знакомое ощущение реального клика. Среди интересных особенностей новинки стоит также отметить, что сенсорная панель имеет устойчивое к отпечаткам пальцев покрытие, позволяющее ноутбуку всегда оставаться презентабельным. Для быстрой разблокировки после дезинфекции или мытья рук, компания усовершенствовала ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев Ultrasonic Fingerprint Reader. Он продолжает работать даже при попадании жидкости и распознает отпечаток пальца владельца после дезинфекции рук. Также ноутбук поставляется в комплекте со стилусом, который удобно держать в руке и быстро заряжать, когда он не используется для рисования или заметок. Для любителей писать от руки на стилусе Yoga 9i предусмотрен наконечник из эластомера, который делает процесс письма более похожим на реальный.

Следующей новинкой, представленной на презентации, стал ноутбук Yoga 7i, разработкой которого также совместно занимались компании Lenovo и Intel® с целью максимально удобного использования для работы и развлечений в любом месте. Это универсальное, портативное и высокопроизводительное устройство. Гости мероприятия смогли оценить непревзойденную производительность и быстродействие платформы Intel® Evo™ на базе процессора Intel® Core™ i7, а также яркость и четкость изображения в формате Full HD с видеокартой Intel® Iris® Xe. Ноутбук, как и старшая модель, также получил модуль Intel Wi-Fi 6 и два порта Thunderbolt™ 4 для подключения к источнику питания и аксессуарам с помощью одного кабеля.

Yoga 7i использует инновационные возможности искусственного интеллекта для экономии времени и сил пользователя. Например, интеллектуальная система охлаждения оптимизирует производительность в зависимости от выполняемых действий, чтобы увеличить продолжительность автономной работы. А с помощью голосового помощника Alexa, доступного в некоторых странах и получившего теперь улучшенный пользовательский интерфейс и расширенные функции, технологии стали еще более интеллектуальными. Также эта модель получила столь продуманные детали, как защитную шторку для веб-камеры, клавиатуру с подсветкой и клавишами с цветовой маркировкой.

Последний из представленных ноутбуков — Lenovo Yoga Slim 7 — скрывает в корпусе из алюминия премиум-класса, графический процессор Intel® Iris® Plus и аккумулятор, гарантирующий до 13 часов автономной работы. А если заряд все-таки заканчивается, можно переключиться в совместно разработанный с компанией Intel® режим Intelligent Cooling, позволяющий продлить время автономной работы еще на 15-20%. Также можно воспользоваться функцией быстрой зарядки Rapid Charge Pro, чтобы восполнить до 80% энергии всего за один час. 15,6-дюймовый дисплей стандарта Full HD и акустическая система Dolby Atmos® откроют для вас новый мир развлечений. Кроме того, для упрощения решения повседневных задач доступно множество интеллектуальных функций, таких как датчики движения для автоматического выхода из системы при отсутствии пользователя, а также встроенный цифровой голосовой помощник Cortana. Yoga Slim 7 оснащен системами машинного обучения и инновационными технологиями Lenovo, разработанными на основе более чем 35-летнего опыта. Это беспрецедентно мощный, умный и стильный ноутбук!

В заключение отметим, что поставками новой линейки ноутбуков Yoga в Азербайджане занимается многолетний партнер Lenovo в лице компании-дистрибьютора DiVi. Приобрести эти модели, как и другую технику Lenovo, вы можете в сетях локальных ритейлеров AzTech, Bestel, Baku Electronics, Division, İrşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и World Telecom.