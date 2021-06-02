Представлены тонкие игровые ноутбуки Alienware x15 и x17 на процессорах Intel Tiger Lake-H

Ассортимент компании Alienware пополнился двумя игровыми ноутбуками X-серии. Новые модели Alienware x15 и x17 выделяются наличием самых производительных комплектующих при очень тонких корпусах, а также продвинутой системой охлаждения.

Alienware x15 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем. На выбор покупателей несколько вариантов: панель Full HD с частотой обновления до 360 Hz или матрица QHD с частотой обновления 240 Hz, а также базовая версия с частотой обновления 165 Hz и временем отклика 3 мс. Предусмотрены порты USB-A 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, слот для карт microSD, а также HDMI 2.1 для вывода 4K-изображения с частотой 120 Hz на внешний монитор.

Версия Alienware x17 получила 17,3-дюймовый экран: возможны варианты Full HD с частотой обновления 360 Hz или QHD с частотой обновления 120 Hz. В модели есть дополнительный порт USB Type-A, разъем Mini DisplayPort и Ethernet с пропускной скоростью до 2,5 Гбит/с.

Компьютеры комплектуются процессорами Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) — Core i7-11800H или Core i9-11900H. Для обоих ноутбуков доступен выбор из видеокарт GeForce RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Младшая версия оснащается до 32 Gb оперативной памяти DDR4-3200, старшая — до 64 Gb памяти DDR4-3466. Подсистема хранения данных может объединять два накопителя M.2 PCIe вместимостью до 4 Tb. В ноутбуках применяется продвинутая система охлаждения с четырьмя вентиляторами, скорость вращения которых регулируется автоматически при помощи программного алгоритма.

Новинки поддерживают новейшие беспроводные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Устройства выделяются крайне небольшой толщиной корпуса — 15,9 мм и 20,9 мм соответственно для 15- и 17-дюймовой моделей. За счет этого более компактная новинка является самым тонким игровым ноутбуком в мире, а более крупная — самым тонким среди 17-дюймовых игровых моделей.

Стоимость Alienware x15 начинается от 1999 долларов. 17,3-дюймовая модель будет предложена покупателям от 2099 долларов.