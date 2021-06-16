Представлены смартфоны Honor 50 и Honor 50 Pro с сервисами Google

Компания Honor сегодня представила 50-ю серию смартфонов. Это важное событие для Honor — первые с момента обретения независимости от Huawei флагманы — Honor 50 и Honor 50 Pro. Кроме того, это не только первые модели Honor на платформе Qualcomm Snapdragon 778G, но и первые устройства за долгое время, получившие поддержку сервисов Google.

Honor 50 и Honor 50 Pro во многом похожи, но есть и явные отличия. Обе модели получили изогнутые OLED-дисплеи (они загибаются на грани корпуса под углом 75°) с кадровой частотой 120 к/с и разрешением Full HD+. Диагональ экрана Honor 50 составляет 6,57 дюйма, а Honor 50 Pro — 6,72 дюйма. Сканеры отпечатков пальцев встроены в экраны.

Оба смартфона построены на базе нового 6-нм процессора Qualcomm Snapdragon 778G и поддерживают фирменную технологию GPU Turbo X и LINK Turbo (до этого они реализовывались только в смартфонах на SoC Kirin) для оптимизации распределения ресурсов системы с целью обеспечить максимально плавный игровой опыт. Производитель отметил эффективную систему охлаждения с применением испарительной камеры и графена. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8-12 Gb, вместимость флеш-памяти UFS 2.2 – 128-256 Gb.

Основные камеры моделей совершенно одинаковые: главный датчик на 108 Мп (f/1.9, 1/1,52 дюйма), 8 Мп (ультраширокоугольный объектив), 2 Мп (для съемки макро) и 2 Мп. Камера смартфонов поддерживает 10-кратный цифровой зум при съемке фото и 6-кратный — при съемке видео. Фронтальные камеры врезанные. В Honor 50 — 32 Мп, а в Honor 50 Pro — два модуля с датчиками разрешением 32 и 12 Мп.

За автономность Honor 50 отвечает аккумулятор на 4300 мАч с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки, а в Honor 50 Pro установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Первая модель полностью заряжается за 45 мин, вторая — за 25 мин. Оба смартфона оснащены NFC и USB Type-C. Габариты младшей модели составляют 159,96 x 73,76 x 7,78 мм, старшей — 163,46 x 74,66 x 8,05 мм. Вес 175 гр и 187 гр соответственно. Устройства работают под управлением Android 11 с интерфейсом Magic UI 4.2.

Стоимость смартфонов:

Honor 50: 8/128 Gb — 422 доллара, 8/256 Gb — 469 долларов, 12/256 Gb — 531 доллар;

Honor 50 Pro: 8/256 Gb — 578 долларов, 12/256 Gb — 625 долларов.

С 25 июня новинки поступят в продажу в Китае, на глобальном рынке аппараты появятся позже.