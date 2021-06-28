Представлены smart-телевизоры Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition с диагональю экранов до 75 дюймов и двойной камерой

Компания Xiaomi официально представила флагманские smart-телевизоры Mi TV 6 Extreme Edition. Устройства заключены в тонкий цельнометаллический корпус с практически безрамочным исполнением. Отмечается, что новинки не хуже аналогов в плане характеристик, но их стоимость дешевле.

В серию вошли три модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Все телевизоры получили 4K QLED-экраны с кадровой частотой 120 Hz. Младшая версия наделена дисплеем со 100 зонами подсветки. У моделей размером 65 и 75 дюймов количество зон подсветки составляет соответственно 224 и 255.Обеспечивается 97% охвата цветового пространства DCI-P3, значение DeltaE – около 1,5. Пиковая яркость составляет 1200 кд/м2. Поддерживаются технологии улучшения качества картинки MEMC, HDR10, Dolby Vision HDR IQ.

В основу положен улучшенный процессор MediaTek MT9950. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость встроенного флеш-накопителя — 64 Gb.

Телевизоры поддерживают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 и технологию AMD FreeSync Premium. Отдельно отмечается совместимость с современными игровыми консолями – Mi TV 6 Extreme Edition официально рекомендованы для Xbox Series X и Series S. Есть два USB и два порта HDMI 2.1. В оснащение входит высококачественная аудиосистема мощностью 100 Вт и выдвижная веб-камера с двумя датчиками (разрешение основного составляет 48 Мп).

Стоимость smart-телевизоров Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition следующая: 55 дюймов – 930 долларов, 65 дюймов – 1240 долларов, 75 дюймов – 1550 долларов. Новинки поступят в продажу 9 июля.