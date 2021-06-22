Представлены smart-часы Xiaomi Mi Watch Revolve Active

Компания Xiaomi представила в Индии новые smart-часы Mi Watch Revolve Active для пользователей, ведущих активный образ жизни.

Устройство оснащено круглым цветным 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454 × 454 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Часы умеют вести контроль частоты сердечных сокращений в режиме 24/7, отслеживать содержание кислорода в крови (SpO2), а также максимальный уровень потребления кислорода (VO2 max). Новинка позволяет контролировать качество и продолжительность сна, отслеживать уровень стресса и утомляемости. Устройство получило богатый набор сенсоров: акселерометр, гироскоп, электронный компас, барометр, а также датчик освещенности. Кроме того, есть приемник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. Имеется контроллер Bluetooth 5.0, отвечающий за обмен данными со смартфоном.

Xiaomi Mi Watch Revolve Active имеют поддержку голосового помощника Amazon Alexa, поддерживает 117 спортивных режимов (включая 17 профессиональных), более 110 циферблатов, позволяют управлять музыкой на смартфоне и поддерживают уведомления приложений.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 420 мА·ч: время работы достигает 14 дней в обычном режиме и 50 часов при непрерывном использовании GPS/ГЛОНАСС. Часы являются влагозащищенными (5 АТМ) и предлагаются с 6 цветовыми вариантами ремешков. Габариты составляют 45,9 × 53,35 × 11,8 мм, вес — 32,5 гр.

Smart-часы поступят в продажу 25 июня по ориентировочной цене 135 долларов.