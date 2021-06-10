Представлены игровые TWS-наушники Razer Hammerhead True Wireless X с подсветкой

Компания Razer представила новые полностью беспроводные наушники Hammerhead True Wireless X. Новинка ориентирована для геймеров, что подчеркивает фирменная зеленая светодиодная подсветка.

Наушники выполнены в формате вкладышей, как и оригинальные Hammerhead True Wireless, а кейс у них такой же, как у Hammerhead Pro.

В основе модели используются 13-мм драйверы. Элементы сенсорного управления, расположенные на каждом наушнике, обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Наушники поддерживают специальный игровой режим с низкой задержкой на уровне 60 мс.

Наушники подключаются по Bluetooth 5.2 и поддерживают функцию быстрой синхронизации с Android-устройствами Google Fast Pair. Заявленное время автономной работы составляет 24 часа с включенной подсветкой (с подзарядкой от кейса). При отключении подсветки время работы наушников увеличивается примерно до 28 часов.

С помощью фирменного мобильного приложения Razer Audio можно настроить звучание, эффекты подсветки и ее яркость. В нем также можно перенастроить сенсорное управление.

TWS-наушники Razer Hammerhead True Wireless X уже поступили в продажу по цене 80 долларов или 90 евро в зависимости от региона.