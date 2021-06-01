Представлено МФУ Lenovo Xiaoxin Panda с функцией распознавания ошибок в тексте

Компания Lenovo представила лазерное многофункциональное устройство Xiaoxin Panda Printer, которое оснащено интеллектуальной системой сканирования и функцией распознавания текста. Новинка также способна выявить в тексте опечатки и предложить исправления.

Принтер Lenovo Xiaoxin Panda можно использовать также как сканер и копировальный аппарат. Максимальная скорость печати МФУ составляет 22 страницы в минуту, а поддержка технологии OCR позволяет устройству преобразовывать отсканированный текст в редактируемый документ. При этом специальный алгоритм способен распознавать ошибки в исходном материале и предлагать варианты их исправления. Такая функция, по заверению производителя, будет особенно полезна школьникам и студентам.

Другие интересные функции включают поддержку удаленного управления и сканирования, а также возможность облачной печати и одновременной работой сразу с несколькими клиентскими устройствами.

Lenovo Xiaoxin Panda Printer поступит в продажу по цене 133 доллара.