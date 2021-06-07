Представлена новая мобильная платформа для iPad — iPadOS 15

На WWDC 2021 компания Apple представила новую мобильную платформу для iPad — iPadOS 15.

Одним из главных нововведений iPadOS 15 стала возможность размещать виджеты в любом месте рабочего стола, а не только слева, как это было раньше. Это удобно, если вы пользуетесь большим количеством виджетов. Кроме того, стали доступны новые виджеты, в том числе для приложения «Файлы».

Apple добавила в iPadOS 15 библиотеку приложений — App Library, которую анонсировала еще в iOS 14 для iPhone.

Было переработано меню многозадачности. Например, можно быстро свернуть приложение в режиме Split View, чтобы запустить другое приложение и разместить два окна на одном экране. При этом программа автоматически понимает, какое приложение вы используете в данный момент, и делает второстепенными другие окна.

Появилась функция для быстрых заметок — можно вызвать плавающее окошко заметок в других приложениях. В iPadOS 15 стало доступно приложение «Переводчик», которое впервые появилось в iOS 14. В iPadOS 15 добавили новую функцию автоперевода и взаимодействие с текстом с помощью Apple Pencil.

Интересным нововведением стало создание реальных приложений на iPad с помощью Swift Playgrounds, код которых распознается даже в Xcode. Теперь создавать приложения для iPhone и iPad можно прямо на iPad.

В iPadOS 15 также реализованы основные функции из iOS 15. Теперь звонки FaceTime на iPad поддерживают пространственный звук для более реалистичного и естественного звука. Функция «голосовой изоляции» позволит вашему голосу преобладать над фоновым шумом, а микрофон улавливает больше звука, чем раньше. В FaceTime также появился портретный режим.

Apple анонсировала новую функцию SharePlay для FaceTime, которая позволяет людям обмениваться мультимедиа — музыкой, фильмами и т.д. во время группового звонка. SharePlay будет использовать такие функции iOS, как «картинка в картинке», iMessage и другие для беспрепятственной работы на нескольких устройствах одновременно.

Воспоминания в приложении Photos теперь могут сопровождаться треками из Apple Music и эффектами, применяемыми в зависимости от звучания песни. iPadOS 15 включает в себя новые инструменты, такие как обновленные уведомления, которые легче идентифицировать, и раздел «Сводка уведомлений», в котором перечислены уведомления по степени важности.