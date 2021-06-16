Представлена гарнитура Razer BlackShark V2 Pro — Six Siege Special Edition

Компания Razer представила беспроводные наушники BlackShark V2 Pro — Six Siege Special Edition, разработанные в партнерстве с Ubisoft.

Как отражено в названии, наушники ориентированы прежде всего на поклонников тактического шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Устройство получило дизайн в бело-черных тонах с оранжевыми акцентами.

Six Siege Special Edition имеют такие же характеристики, что и оригинальная версия Razer BlackShark V2 Pro. Гарнитура обеспечивает 100% погружение в игру благодаря 50 мм драйверам Razer TriForce Titanium. Новинка оснащена функцией THX Spatial Audio, объемный звуком 7.1.

Гарнитура наделена съемным микрофоном Razer HyperClear Supercardioid Mic, размещенным на регулируемой штанге. Мягкие дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают длительный комфорт геймеру.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 24 часов. Для обмена данными с источником сигнала служит беспроводное подключение Razer HyperSpeed Wireless в диапазоне 2,4 GHz. Предусмотрено стандартное 3,5-мм аудиогнездо. Вес около 320 гр.

Наушники уже доступны для заказа по ориентировочной цене 199 долларов.