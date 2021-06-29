Представлена беззеркальная камера Nikon Z fc в стиле ретро

Компания Nikon представила беззеркальную камеру Nikon Z fc формата DX со сменной оптикой. Отмечается, что камера «разработана с особым вниманием к тому, чтобы доставить удовольствие от владения». Классический дизайн новинки унаследован у легендарной пленочной камеры Nikon FM2 SLR, выпуск которой в 1982 году стал поворотной точкой в истории компании. Влияние FM2 отражается в дизайне пентапризмы и сочетании черных и серебристых элементов корпуса. Также новая фотокамера унаследовала круглую форму электронного видоискателя (EVF), дизайн дисков и логотип Nikon образца 1970−80-х годов. Компактное и легкое устройство в корпусе из магниевого сплава названо «простым в использовании даже для начинающих пользователей беззеркальных камер».

Фотокамера оборудована сенсором APS-C (23,5 × 15,7 мм) разрешением 20,9 Мп. За обработку изображений отвечает производительный процессор Expeed 6. Имеется 3-дюймовый сенсорный дисплей с изменяемым положением. Возможна запись видеоматериалов в формате 4К (3840 × 2160 точек) со скоростью до 30 к/с. Величина светочувствительности — ISO 100–51200 (с возможностью расширения до ISO 100–204800). На верхней панели корпуса Nikon Z fc расположены три диска и небольшой дисплей со значением диафрагмы. С помощью дисков можно быстро и просто настроить выдержку, коррекцию экспозиции и чувствительность ISO. Имеются функции следящей фокусировки, распознавания лиц и глаз людей и животных.

Камера работает от аккумулятора EN-EL25, одной зарядки которого хватает на 300 снимков. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, слот для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, порт USB 3.2 Gen 1, который можно использовать для зарядки, видеовыход HDMI, стереофонический микрофон, громкоговоритель и разъем для внешнего микрофона. Габариты составляют 135 × 94 × 44 мм, вес — 445 гр.

Также были представлены два объектива: серебристый вариант Nikkor Z DX 16-50mm f/3,5-6,3 VR и объектив Nikkor Z 28mm f/2,8 (SE), оформленный в одном стиле с Nikon Z fc.

Nikon Z fc будет предложена за 960 долларов, в комплекте с серебристой версией объектива Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR – за 1100 долларов. Серебристая версия объектива Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR отдельно будет стоить 300 долларов. Комплект с объективом Nikkor Z 28mm f/2.8 (SE) — 1200 долларов. Продажи начнутся в июле.