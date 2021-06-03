Представлен ультрабук Lenovo ThinkBook 13x с сенсорным дисплеем

Компания Lenovo представила новый ультрабук ThinkBook 13x на базе процессора Intel 11-го поколения. Устройство выполнено в защищенном корпусе толщиной 12,9 мм и получило производительное железо.

Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560 х 1600 пикселей и максимальной яркостью 400 нит. Заявлено 100% охвата цветовой гаммы sRGB и поддержка технологии DC Dimming для снижения мерцания. Экран также сертифицирован TÜV Rheinland и обеспечивает низкий уровень синего спектра излучения.

В зависимости от конфигурации применяется процессор Intel Core i5-1130G7 или Core i7-1160G7 с интегрированной графикой Iris Xe. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, вместимость SSD-накопителя с интерфейсом PCI-Express — 512 Gb.

В оснащение также входят акустическая система Harman Kardon (2×2 Вт), сканер отпечатков пальцев и защита корпуса в соответствии с требованиями военного стандарта MIL-STD-810H. Вес ноутбука — 1,13 кг.

Стоимость базовой версии Lenovo ThinkBook 13x на Intel Core i5 составляет 1097 долларов, вариант с процессором Core i7-1160G7 – 1222 долларов.