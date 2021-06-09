Представлен смартфон среднего уровня Vivo Y53s с поддержкой 5G

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y53s с поддержкой 5G. Экран размером 6,58 дюйма по диагонали обладает разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz.

Аппарат построен на базе процессора Snapdragon 480. Чип объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Смартфон получил 8 Gb оперативной памяти и до 256 Gb встроенной флеш-памяти.

Основная камера получила 64 Мп главный датчик изображения и макромодуль, который фокусируется на расстоянии от 4 см. В небольшом вырезе в верхней области дисплея располагается 8 Мп селфи-камера.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса и встроен в кнопку питания. Есть порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 163,95 x 75,3 x 8,5 мм, вес — 189 гр. Смартфон использует операционную систему OriginOS 1.0 на основе Android 11.

Стоимость Vivo Y53s 5G составляет 280 долларов за версию 8/128 Gb и 310 долларов за вариант 8/256 Gb памяти.