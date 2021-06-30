Представлен смартфон среднего уровня Honor X20 SE

Компания Honor официально представила смартфон среднего уровня X20 SE. Устройство оснащено 6,6-дюймовым IPS-дисплеем формата Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Панель занимает 94,2% площади фронтальной поверхности.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700, содержащий восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 GHz, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb. Тройная основная камера объединяет 64 Мп (f/1.9) основной сенсор, 2 Мп (f/2.4) макромодуль и 2 Мп датчик глубины. По центру в верхней области экрана расположена фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.0).

Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч поддерживает быструю 22,5-ваттную подзарядку. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Magic UI 4.0. Габариты составляют 160,68 × 73,3 × 8,4 мм, вес — 179 гр.

Honor X20 SE предлагается в двух версиях – 6/128 Gb памяти за 280 долларов и 8/128 Gb за 310 долларов. Смартфон уже доступен для предварительного заказа, а фактические поставки начнутся 9 июля.