Представлен процессор для флагманских смартфонов Qualcomm Snapdragon 888 Plus

Компания Qualcomm Technologies сегодня официально представила мощный процессор Snapdragon 888 Plus для смартфонов премиального уровня с поддержкой 5G.

У новой платформы есть два отличия от Snapdragon 888, которая содержит одно мощное ядро Cortex-X1 с частотой до 2,84 GHz, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. В состав процессора входят графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

У Snapdragon 888 Plus максимальная тактовая частота составляет 2,995 GHz (Qualcomm округляет частоту до 3,0 GHz). Для графической подсистемы заявлена поддержка OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1, DirectX 12, OpenGL ES 3.2.

Второе отличие — повышенная производительность блока Qualcomm AI Engine, отвечающего за ускорение задач ИИ: если в Snapdragon 888 его производительность составляет 26 TOPS (триллионов операций в секунду), то в Snapdragon 888 Plus — 32 TOPS.

Остальные характеристики соответствует Snapdragon 888. Snapdragon 888 Plus — 5-нанометровая однокристальная система c GPU Adreno 660, цифровым сигнальным процессором Spectra 580, модемом Snapdragon X60 5G, модулем связи FastConnect 6900, поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 5.

Представители Qualcomm отметили, что первые смартфоны на базе нового процессора будут анонсированы в третьем квартале 2021 года. Уже известно, что Honor будет использовать новый чип в грядущем флагмане Magic 3. Кроме того, девайсы с поддержкой Snapdragon 888 Plus готовят компании Motorola, Vivo, Xiaomi и ASUS.