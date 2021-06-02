Представлен ноутбук ASUS ROG Strix G15 с видеокартой AMD Radeon RX 6800M

В рамках выставки Computex 2021 компания ASUS представила новый игровой ноутбук ROG Strix G15, использующий новейшую мобильную видеокарту AMD. Внешне ноутбук ничем не отличается от уже представленных на рынке версий. Он оснащается 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 300 Hz.

ASUS ROG Strix G15 построен на базе восьмиядерного процессора AMD Ryzen 9 5900HX на архитектуре Zen 3 с максимальной частотой 4,6 GHz. Графическая подсистема представлена топовой мобильной видеокартой AMD Radeon RX 6800M с 12 Gb видеопамяти GDDR6 и 192-битным интерфейсом. Отмечается, что эта видеокарта мощнее NVIDIA GeForce RTX 3070, а в некоторых сценариях превосходит даже RTX 3080, выдавая в играх в среднем 120 кадров в секунду в разрешении 1440p.

Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет 16 Gb, вместимость накопителя м.2 NVMe SSD — 1 Tb. Используется операционная система Windows 10 Home.

Ноутбук выполнен в фирменном дизайне с настраиваемой светодиодной подсветкой клавиатуры и нижней части корпуса. Кроме того, в тачпад встроен сенсорный цифровой блок.

Стоимость ASUS ROG Strix G15 (G513QY-HF002) составляет 2395,35 евро. Продажи начнутся 9 июня.