Представлен монитор Lenovo ThinkVision M15 с подключением через USB Type-C

Представлен портативный монитор Lenovo ThinkVision M15, предназначенный прежде всего для использования с ноутбуками.

Новинка имеет размер 15,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением формат Full HD при соотношении сторон 16:9. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Частота обновления составляет 60 Hz, яркость — 250 кд/м2. Заявлено 45% охвата цветового пространства NTSC.

Монитор обладает временем отклика 14 мс в обычном режиме и 6 мс в режиме Extreme Mode. Новинка поддерживает технологию Low Blue Light с сертификацией TÜV Rheinland.

Устройство оборудовано двумя портами USB Type-C 3.2 Gen1 и одним разъемом USB 2.0. Питание может подаваться от портативного компьютера. Габариты составляют 235,5 × 360,0 × 108,4 мм, вес — около 860 гр. В комплект поставки входит защитный чехол.

Lenovo ThinkVision M15 поступит в продажу в следующем квартале по ориентировочной цене 230 евро.