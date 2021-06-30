Представлен HP Pavilion Aero 13 — самый легкий потребительский ноутбук компании

Компания HP представила тонкий и легкий ноутбук Pavilion Aero 13. Устройство оборудовано 13,3-дюймовым дисплеем формата 2.5K с соотношением сторон 16:10. Дисплей обеспечивает 100% охвата цветового пространства sRGB и характеризуется максимальной яркостью 400 нит. Экран устройства занимает около 90% площади крышки.

Ноутбук построен на базе аппаратной платформы AMD и включает мобильные процессоры серии Ryzen 5000 вплоть до модели Ryzen 7 5800U. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10,5 часа. В оснащение входит адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6.

Вес новинки составляет всего 987 граммов. Покупателям будут предложены четыре варианта цветового исполнения ноутбука: Pale Rose Gold (золотисто-розовый), Warm Gold (золотистый), Ceramic White (белый) и Natural Silver (серебристый). HP Pavilion Aero 13 будет поставляться с операционной системой Windows 10 с возможностью последующего апгрейда до Windows 11.

В продажу ноутбук поступит в июле по цене от 749 долларов.