Представлен дрон Sony Airpeak S1 для профессиональной съемки стоимостью 9000 долларов

Компания Sony сегодня официально представила дрон Airpeak S1, который был анонсирован в январе на выставке CES 2021. Новинка ориентирована на профессионалов, часто меняющих съемочное оборудование. При этом дрон не имеет ни собственной камеры для видеозахвата, ни даже стабилизированного подвеса для нее.

По мнению производителя, Airpeak S1 оптимально подойдет для работы с беззеркальными камерами Sony, включая продвинутые модели A7S Mark III, FX3 и Alpha 1. Для крепления камер необходимо будет отдельно докупить подвес Gremsy T3, разработанный специально для Airpeak.

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Автономность полета с камерой составляет всего 12 минут (до 22 минут без груза). Съемочное оборудование работает от собственной батареи, не используя запасы энергии летательного аппарата.

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Важной особенностью Airpeak S1 разработчики считают стабильность полета и устойчивость к ветру. По официальным данным, дрон остается стабилен при порывах ветра до 20 м/с (в два раза больше, чем может себе позволить DJI Inspire 2), а за уклонение от препятствий отвечают пять наборов стереокамер и инфракрасный дальномер. В проведении тестов новинки принимало участие японское космическое агентство JAXA.

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Согласно спецификации, всего за 3,5 сек Airpeak S1 разгоняется с 0 до 80 км/ч. Управлять устройством можно как с помощью комплектного контроллера, так и посредством фирменного мобильного приложения Airpeak Flight, которое пока доступно только на платформах iOS и iPadOS. Дрон также допускает синхронное управление двумя операторами: один в этом случае отвечает за маневры беспилотника, а другой — за работу камеры.

Стоимость Airpeak S1 в базовой комплектации (два комплекта лопастей, контроллер, два аккумулятора и зарядное устройство) составляет 9000 долларов. Старт продаж запланирован на осень 2021 года. Покупателям также будет предложен сервисный контракт, который будет покрывать ремонт от повреждений при падениях.