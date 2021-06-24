Представлен доступный телевизор Realme Smart TV Full HD 32”

Компания Realme представила новый smart-телевизор серии Smart TV Full HD. Модель Realme Smart TV Full HD 32” — одна из немногих на рынке с экраном диагональю 32 дюйма и разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей).

Новинка получила 32-дюймовый (80 см) экран с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9 и углами обзора 178°. Экран отображает 16,7 млн. цветов и охватывает 85% цветового пространства NTSC. Максимальная яркость — 400 нит. Есть поддержка функции Chroma Boost Picture Engine для повышения яркости и насыщенности картинки.

Телевизор оснащен четырехъядерным процессором MediaTek с графическим ускорителем ARM Mali-470 MP3. Объем оперативной памяти составляет только 1 Gb, вместимость флеш-памяти — 8 Gb. За звук отвечает система из четырех динамиков общей мощностью 24 Вт. Заявлена поддержка технологии Dolby Audio для улучшения качества звучания. Из интерфейсов имеется три HDMI (один с ARC), два USB, SPDIF и DVB-T2. Для подключения к интернету предусмотрены разъем Ethernet, однодиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Есть поддержка голосового помощника Google Assistant. В качестве операционной системы используется Android TV (Android 9) с поддержкой магазина приложений Google Play и Chromecast.

Стоимость Realme Smart TV Full HD составляет 256 долларов, продажи в Индии начнутся 29 июня. О сроках появления в других регионах пока не сообщается.