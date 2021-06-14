Представлен дебютный геймплейный трейлер Battlefield 2042

На E3 2021, во время презентации компании Microsoft, студия DICE представила дебютный геймплейный трейлер Battlefield 2042.

Во время матчей шутера в бой будут вмешиваться различные природные катаклизмы (песчаные бури и торнадо) и по-разному мешать участникам сражения. Были показаны как выглядят бои на технике и продемонстрированы разные виды оружия.

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Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.