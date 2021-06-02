Платежный сервис LG Pay закроется до конца 2021 года

Компания LG запустила собственный платежный сервис LG Pay в 2017 году, чтобы конкурировать с платежными приложениями Google и Samsung. В 2018 году сервис перешел на новые устройства среднего уровня, и только летом 2019 года LG Pay с поддержкой терминалов с магнитной полосой был запущен в США.

Поскольку LG уходит из бизнеса смартфонов, компания также закрывает и платежный сервис, который она запустила для своих собственных смартфонов. Соответствующее сообщение появилось на сайте LG Pay.

«Благодарим вас за то, что вы являетесь ценным клиентом LG Pay! С сожалением сообщаем вам, что использование LG Pay будет прекращено до конца 2021 года. Более подробная информация будет представлена позже», — говорится в сообщении.

Точной даты закрытия сервиса нет, но те, кто его использует, могут переключиться на Google Pay.