Panasonic избавился от всей своей доли в Tesla

Корпорация Panasonic, поставщик батарей для электромобилей Tesla, продала свою долю в американской автомобильной компании, об этом пишет Financial Times. Японской корпорации принадлежали 1,4 млн. акций Tesla. Вырученные 3,6 млрд. долларов Panasonic потратит на ключевое поглощение.

Продажа доли не скажется на сотрудничестве Panasonic и Tesla в производстве элементов батарей на гигафабрике СП компаний в Неваде, объявила японская компания, — проект оценивается в 5 млрд. долларов.

Отмечается, что незадолго до продажи Panasonic говорил, что намерен снизить излишнюю зависимость от Tesla и продавать элементы другим производителям электромобилей. Panasonic начинал в позиции единственного поставщика, но с тех пор Tesla начала сотрудничать с LG Chem и CATL, а потом объявила о планах делать собственные элементы. Гигафабрика начала приносить японцам прибыль только в последний год.

Но инвестиции в акции Tesla окупились на порядки. Panasonic купил 1,4 млн. акций Tesla в 2010 году по 21,15 долларов за 30 млн. долларов. По состоянию на март 2020 года пакет стоил уже 750 млн. долларов, а за следующий год его оценка выросла вшестеро. Полученные средства Panasonic уже частично инвестировал в расширение производства аккумуляторов и в покупку американского разработчика логистического софта Blue Yonder.