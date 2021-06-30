Отличная возможность для педагогов из Азербайджана стать экспертами программы Microsoft Innovative Education

Microsoft совместно с Министерством Образования Азербайджанской Республики объявила о запуске в Азербайджане программы MIE Expert на 2021-2022 годы. Microsoft Innovative Educator Expert — программа для людей, уверенно использующих технологии в классе и за его пределами, готовых делиться практиками и выступать консультантами по технологиям Microsoft в своей школе, школах-участниках программы, в том числе и зарубежных школах.

Уже на протяжении многих лет корпорация Microsoft по всему миру, в том числе и в Азербайджане, проводит ежегодные образовательные и школьные программы. Данные программы направлены на признание глобальных лидеров и просветителей в области образования, которые преобразовали свои школы и классы, приняв современные передовые методы преподавания и обучения, стремясь улучшить свои школы и повысить результаты обучения.

Программа MIE Expert создаст участникам, такие возможности как:

Знакомство с новыми методами, технологиями и формами работы в классе и за его пределами;

Вступление в глобальное профессиональное образовательное сообщество педагогов и обмен опытом;

Участие в мероприятиях Microsoft;

Участие в международных группах, программах и проектах: Master Teacher, Microsoft Fellow, фокус-группах по тестированию новых продуктов, волонтерских движениях;

Продвижение в области сертификации.

Чтобы стать участником данной программы педагогам (педагог может быть классным учителем, школьным руководителем, профессиональным специалистом по обучению/тренером, помощником по обучению, специалистом по учебной программе или любым, кто влияет на преподавание и обучение в своей роли) из Азербайджана достаточно подать онлайн-заявку по ссылке: https://msedu.eventcore.com/

Стоит отметить, что, используя Переводчик для Microsoft Edge, который благодаря возможностям Искусственного Интеллекта начал распознавать Азербайджанский язык, участники могут заполнить форму на родном языке.

Номинации необходимо представить до 15 июля. Однако, если вы подадите заявку до 8 июля и не пройдете первый этап, у вас будет возможность повторно выдвинуть свою кандидатуру и повторно подать заявку до 15 июля.

Заранее проверить вопросы, которые будут вам заданы в процессе номинации можно здесь.

Эксперты MIE будут выбраны региональным представителем Microsoft на основе качества ответов, указанных в анкете, уровня инноваций и использования инструментов Microsoft в профессиональной деятельности, а также подробности описания того, как участие в экспертной программе MIE повлияет на дальнейший процесс преподавания и обучения.