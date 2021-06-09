Опубликовано более 8 минут геймплея Far Cry 6 — тропический остров, затопленные дома и ржавые танки

Пару недель назад компания Ubisoft проводила закрытую презентацию Far Cry 6 для некоторых блогеров и СМИ, в рамках которой был предоставлен доступ к видео.

Пользователь под ником Cycu1 поделился видео, которое демонстрирует геймплей Far Cry 6. Ролик идет более 8 минут — о живой игровой сессии речи пока не идет, но оценить графику и декорации уже можно.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Автор отметил, что запись подготовила сама Ubisoft. На официальных каналах компании и франшизы видео не публиковали. В этой нарезке также нет никаких комментариев разработчиков. В ролике показали затопленные жилища вымышленной страны под названием Яра, ржавую военную и гражданскую технику, нефтяную вышку, джунгли и многое другое. Также показана езда на машине и мотоцикле, различные локации и даже немного стрельбы.

Игра выйдет 7 октября на PC и консолях — PlayStation 4 и PlayStation 5, а также на Xbox One и Xbox Series X/S.