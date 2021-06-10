ООО «AzInTelecom» запускает программу поддержки стартапов Azcloud ScaleUp

ООО «AzInTelecom», действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, запускает программу Azcloud ScaleUp, оказывающей поддержку стартап-проектам посредством прямых партнеров. Цель состоит в создании новых идей и поощрении инновационного предпринимательства, способствуя развитию благоприятной цифровой экосистемы в стране.

В рамках программы ООО «AzInTelecom» в качестве организатора планирует реализовать масштабные мероприятия, включая облачные услуги в размере до 5000 манатов, необходимую инфраструктуру для развития стартапов, пропаганду по каналам AZCLOUD, организацию участия в бизнес-мероприятиях и выставках, бизнес и технологически ориентированных тренингов экспертами.

Azcloud ScaleUp, цель которого — помочь потенциальным стартапам в Азербайджане надежно и устойчиво развивать свой бизнес и установить отношения с бизнес-сообществом и клиентами, в основном будет поддерживать проекты в семи приоритетных областях — сельское хозяйство, образование, медицина, «умная» страна, экология, игры и онлайн-коммерция.

В программу Azcloud ScaleUP смогут подключится не только стартапы, но и организации компании, желающие стать партнерами. Предусматривается подписание меморандумов о взаимопонимании между ООО «AzInTelecom» и центрами инкубации, акселерации, венчурными фондами и другими соответствующими организациями для поддержки стартапов в программах экосистемы и проектах цифровой трансформации.