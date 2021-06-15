OnePlus Nord N200 – самый доступный 5G-смартфон компании

Компания OnePlus представила свой самый доступный смартфон с поддержкой 5G — OnePlus Nord N200. Новинка пришла на смену прошлогоднему OnePlus Nord N100.

Аппарат получил 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. У предшественника была HD-панель. В качестве аппаратной основы выступил процессор Snapdragon 480 с поддержкой сетей пятого поколения. Графика — Adreno 619. Выпускается смартфон только в одной версии, с 4 Gb оперативной памяти LPDDR4x и накопителем UFS 2.1 на 64 Gb. Есть поддержка microSD до 256 Gb.

Основная камера тройная с датчиками на 13 Мп (f/2.2, EIS), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В оснащение входят 5G, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, модуль NFC, порт USB Type-C и разъем 3,5-мм. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке включения. Габариты составляют 163,1 x 74,9 x 8,3 мм, вес – 189 гр. Операционная система — Android 11 с оболочкой OxygenOS 11.

Старт продаж смартфона OnePlus Nord N200 запланирован в США на 25 июня по цене 239,99 долларов.