Очередной международный успех проекта Azercell #QadınDediyin

Проект #QadınDediyin, инициированный компанией Azercell и собравший миллионы просмотров в социальных сетях, был отмечен еще одной международной наградой. Проект, который был удостоен нескольких престижных международных наград, на этот раз получил премию «For Bravery» на одном из крупнейших творческих фестивалей Восточной Европы «White Square».

Премия «For Bravery» ежегодно вручается самым смелым проектам, освещающим важные проблемы общества. В этом году фестиваль «White Square» в Минске посетило более 1000 делегатов из более чем 30 стран мира. Их высокая оценка лишний раз подтверждает, что проект #QadınDediyin затрагивает одну из важнейших тем в мире.

Коснувшись такого деликатного вопроса, как защита прав женщин, проект поднимает вопросы существующих стереотипов о представительницах прекрасного пола в нашем обществе и острой необходимости изменения такого подхода. В проекте, ставшим результатом сотрудничества Национального Олимпийского Комитета и Azercell, приняли участие успешные азербайджанские спортсменки, разрушившие эти стереотипы историями своего успеха. Идя к поставленным целям, они доказали, что на пути к развитию, образованию и успеху не существует границ.

Проект, запущенный в прошлом году, вызвал повышенный ажиотаж в социальных сетях. При поддержке инфлюенсеров и блогеров данный проект охватил в общей сложности 3,8 миллиона человек, получив 85% положительных отзывов в социальных сетях. Таким образом, проект #QadınDediyin, ставший одной из самых смелых кампаний в истории рекламы в Азербайджане, сумел привлечь внимание как местного, так и международного сообщества.

Следует отметить, что инициативы Azercell в области КСО неоднократно удостаивались призовых мест на локальных и международных конкурсах. Ранее проект #QadınDediyin получил две крупные награды на фестивале «Red Jolbors» — одном из самых престижных конкурсов в области маркетинга, рекламы и коммуникаций в Центральной Азии.