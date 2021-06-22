22.06.2021

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Обновление Google на Android сломало поисковое приложение компании

Google

Компания Google выпустила вчера, 21 июня, очередное обновление своего основного поискового приложения и вскоре пользователи по всему миру начали массово жаловаться на сбои в его работе Каждые несколько секунд появляется сервисное сообщение об ошибке, которое не позволяет продолжить работу.

Судя по жалобам в социальных сетях, эта проблема затронула смартфоны различных Android-производителей, включая Samsung и Xiaomi. Миновала она лишь тех, кто отключил автообновление и не успел установить апдейт.

Официальных комментариев Google пока не давала, но, вероятно, в компании уже знают о проблеме и готовят исправление.

Избавиться от сообщений о сбое можно достаточно просто — нужно зайти на страничку приложения Google в официальном магазине и удалить обновления приложения (в таком случае происходит откат до более старой версии ПО).

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