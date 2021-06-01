NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti

Компания NVIDIA сегодня официально представила видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti.

Несмотря на название, GeForce RTX 3080 Ti ближе к видеокарте GeForce RTX 3090, чем к обычной GeForce RTX 3080. У нее 80 вычислительных блоков, 10240 ядер CUDA, 80 ядер Ray Tracing и 320 тензорных ядер. Графический процессор работает на частоте 1665 MHz. Объем памяти GDDR6X – 12 Gb. Ширина шины памяти – 384 бита, пропускная способность – 912 ГБ/с. TDP – те же 350 Вт, что и у GeForce RTX 3090 (для подачи питания используется новый 12-штырьковый разъем, но в комплекте есть переходник).

По данным NVIDIA, производительность GeForce RTX 3080 Ti в полтора раза больше производительности флагмана предыдущего поколения – GeForce RTX 2080 Ti.

GeForce RTX 3070 Ti отличается от обычной RTX 3070 меньше, чем RTX 3080 Ti от RTX 3080. В основе видеокарты лежит полнофункциональный графический процессор GA104 с 6144 ядрами CUDA и памятью GDDR6X. Но объем памяти такой же, как и у обычной RTX 3070.

Рекомендованные цены: 1199 долларов за GeForce RTX 3080 Ti (в продаже с 3 июня) и 599 долларов за GeForce RTX 3070 Ti (в продаже с 10 июня).