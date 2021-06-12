Nokia представила недорогой смартфон C20 Plus

Компания HMD Global представила новую доступную модель Nokia C20 Plus. Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9.

Используется восьмиядерный процессор Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1,6 GHz и графическим ускорителем IMG8322. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, вместимость встроенного накопителя eMMC 5.1 — 32 Gb (можно расширить с помощью micro SD).

Основная камера двойная с датчиками на 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 4950 мАч, подзарядка которого осуществляется через порт micro-USB. Работает C20 Plus под управлением операционной системы Android 11 (Go Edition), оптимизированной для устройств начального уровня. Есть 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 165,4 х 75,85 х 9,5 мм, вес — 204 гр.

Nokia C20 Plus в синем и черном корпусах поступит в продажу в Китае 16 июня по цене 109 долларов.