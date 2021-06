Nintendo показала геймплей The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

В последний день выставки E3 2021 прошла презентация Nintendo Direct. Самым значимым на мероприятии было то, что разработчики показали геймплейные кадры The Legend Zelda: Breath of the Wild 2. Точной даты релиза пока так и не известно, но выйдет она в 2022 году.



Nintendo также представила и новую портативную систему. Это не улучшенная версия Switch, а простенький хендхелд Game & Watch с тремя вшитыми играми The Legend of Zelda.

Кроме того, раскрыты даты релиза ряда громких хитов на Switch. До конца 2021 года на гибридной консоли выйдут Worms Rumble, Life is Strange, LIS: Before the Storm, LIS: True Colors (10 сентября) и Guardians of the Galaxy (26 октября). А в 2022 году — Two Point Campus. Шутер Strange Brigade и первое DLC для DOOM Eternal вышли на приставке сразу после мероприятия Nintendo.