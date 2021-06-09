Nikon прекратит производство корпусов фотоаппаратов в Японии к концу этого года

Компания Nikon прекратит производство корпусов фотоаппаратов в Японии к концу 2021 года, пишет mainichi. По словам официальных представителей компании, продажи камер сильно снизились на фоне улучшения возможностей смартфонов в области фотографии. Другими словами — камеры в смартфонах стали слишком хороши.

Nikon не перестанет производить фотоаппараты окончательно. Производство с отечественного предприятия будет перенесено в Таиланд. Компания обещает, что качество продукции будет поддерживаться на прежнем уровне. Кроме того, Nikon продолжит производить некоторые компоненты камер и датчики для сферы здравоохранения и других отраслей. В будущем планируется закрыть еще два завода в префектурах Ямагата и Фукусима, которые отвечают за обработку деталей съемных объективов для цифровых фотоаппаратов.

Отметим, что чистый убыток Nikon в 2020 финансовом году составил 314 млн. долларов.