Netflix показал тизер второго сезона «Ведьмака»

В рамках Netflix Geeked Week создатели сериала The Witcher («Ведьмак») показали тизер второго сезона. Ролик собран из секундных отрывков из новых эпизодов и рунических надписей.

По большей части тизер посвящен повзрослевшей Цири — во втором сезоне будущая ведьмачка начнет обучение мастерству охотника на монстров.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021