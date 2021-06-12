Netflix показал тизер второго сезона «Ведьмака»

В рамках Netflix Geeked Week создатели сериала The Witcher («Ведьмак») показали тизер второго сезона. Ролик собран из секундных отрывков из новых эпизодов и рунических надписей.

По большей части тизер посвящен повзрослевшей Цири — во втором сезоне будущая ведьмачка начнет обучение мастерству охотника на монстров.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Ведущие трансляции Geeked Week отметили, что в коротком ролике зашифровано некое послание. В официальном твиттере Netlix Geeked начали разбор отдельных кадров тизера, в том числе надписи на Старшей речи — вымышленном языке из мира «Ведьмака».

Дата релиза сериала в тизере не названа, но ожидается что премьера второго сезона The Witcher будет в конце 2021 года. В настоящее время проект находится на стадии пост-продакшена.