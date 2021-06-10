Nar продолжает расширять диапазон действия своей сети на освобожденных территориях

Nar, расширяющий диапазон действия своей сети на освобожденных территориях, установил базовые станции в Шуше. Таким образом, культурная столица страны получила доступ к современной и стабильной сети Nar. С установкой базовых станций с технологиями 2G, 3G и 4G пользователи Nar, теперь могут пользоваться качественными и бесперебойными голосовыми звонками и интернет-услугами в Шуше.

Отметим, что Nar также установил базовые станции в освобожденных от оккупации Ходжавенде и Джебраиле. Оператор мобильной связи продолжает работу по обеспечению других оккупированных территорий качественной сетевой инфраструктурой. Следует отметить, что Nar придает особое значение оснащению территорий, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны мобильной связью.

В период 44-дневной Отечественной войны Nar обеспечивал мобильную связь на освобожденных территориях посредством передвижных базовых станций.