Nar поддержал соревнование, проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов

Nar поддержал конкурс «Дети героев», проведенный среди детей из семей шехидов и ветеранов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня. Проект, организованный Общественным объединением «Həmrəy ol, qalib ol», направлен на то, чтобы направить детей героев на здоровый образ жизни, развить их физическое и психическое здоровье, раскрыть их навыки и повысить их интерес к спорту и физическому воспитанию.

Эстафета с участием 16 детей из семей шехидов и ветеранов прошла под открытым небом на Габалинский городской стадион. Победители среди детей героев были награждены со стороны Nar.

Следует отметить, что особое внимание к семьям шехидов и ветеранов войны — является одним из основных направлений социальных проектов Nar. Мобильный оператор всегда будет держать в центре внимания оказание социальной заботы семьям шехидов и ветеранов войны.