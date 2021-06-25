Nar поддержал проект «Построй свое будущее!»

Nar, всегда уделяющий особое внимание науке, образованию и просвещению молодежи, вносит свой вклад в проект поддержки молодежи — «Построй свое будущее!» который способствует подготовке высококвалифицированный кадров. На начальном этапе проекта, мобильный оператор уже оказал коммуникационную поддержку процессу отбора студентов на 2021-2022 учебный год.

Отметим, что в рамках проекта «Построй свое будущее!» выявляются 11-классники, которые заинтересованы в учебе, и в течение года для них организуются различные тренинги, поездки и мероприятия, направленные на подготовку к университету, психологическую поддержку и личностное развитие. Основная цель проекта «Построй свое будущее!», стартовавшего в 2014 году при поддержке Министерства образования и спонсорства ряда компаний, — поддержать молодых людей из малообеспеченных семей, обладающих знаниями и навыками, в достижении успеха в жизни.

На следующем этапе проекта, Nar возьмет на себя расходы по подготовке к обучению в университете молодых людей.