Microsoft показала новый «Проводник» для Windows 11

Компания Microsoft на вчерашней презентации Windows 11 оставила за кадром лежащий в основе операционной системы файловый менеджер — обновленный «Проводник». Несмотря на это, на канале Windows Insider Program на YouTube появился короткий видеоролик, который дает представление о том, как выглядит новый «Проводник».

Microsoft серьезно переработала стиль оформления привычного элемента Windows. «Проводник» обзавелся рядом дополнительных иконок, включая экранные кнопки для быстрого создания новых папок, копирования и переноса, а также другими средствами для работы с файлами.

При этом из строки меню исчезли такие пункты как «Файл», «Поделиться» и «Вид», а новые вкладки так и не появились. Вероятно, компания еще работает над новым интерфейсом «Проводника» и его финальная версия будет несколько иной.