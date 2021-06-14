Microsoft показала геймплей мультиплеера Halo Infinite
Во время презентации компании Microsoft на E3 2021 был показан геймплейный трейлер мультиплеера Halo Infinite.
В ролике показали многочисленные сражения с использованием стандартных и необычных видов оружия. Шутер будет условно-бесплатный и доступен в первый день релиза всем желающим. При этом у игры будет кросспрогрессия и возможность играть между двумя платформами — ПК и консолями Xbox.
Halo Infinite выйдет в конце 2021 года на Xbox Series, Xbox One и PC, а также в Xbox Game Pass. Тогда же стартует первый сезон мультиплеера.