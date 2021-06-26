Microsoft намерена продвигать Teams в новой версии Windows

Во время презентации новой операционной системы Windows 11 компания Microsoft не упомянула о сервисе Skype. Это оказалось неспроста. Skype, приложение для текстовой, голосовой и видеосвязи, еще несколько лет назад являлось важной частью программной платформы. Microsoft не отказалась от сервиса, но в новой Windows 11 он отошел на второй план и стал менее значимым.

Теперь компания переключила свое внимание на Microsoft Teams. В Windows 11 чат из Microsoft Teams уже интегрирован напрямую в панель задач. Пользователям доступно общение с помощью чатов, голосовых сообщений и видеосвязи. Если человек, с которым вы хотите связаться, не установил приложение Teams, то можно обмениваться с ним SMS.

Skype же не вошел в число «комплектных» приложений Windows 11. Но теперь для использования приложения пользователям потребуется посетить магазин Microsoft Store и скачать его оттуда на свой компьютер.

«Skype больше не является приложением по умолчанию для входящих сообщений на новых устройствах под управлением Windows 11. Приложение Skype доступно для бесплатной загрузки в Microsoft Store», — подтвердил представитель Microsoft журналистам The Verge.

Кроме того, как оказалось, новая ОС в ближайшем будущем станет требовать обязательного наличия веб-камеры у компьютера, на котором она будет использоваться. Это условие вступит в силу с 1 января 2023 года. Отмечается, что веб-камера должна иметь разрешение 720p (1280 x 720 пикселей) или выше и соотношение сторон 1:1. Веб-камеры для Windows 11 должны поддерживать автоматическую настройку баланса белого и экспозиции.

Microsoft также изложила некоторые правила для устройств, которые будут иметь специальную кнопку для камеры. Эта кнопка должна иметь возможность выводить устройство из спящего режима при необходимости.