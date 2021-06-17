Lenovo ThinkVision P34w-20: профессиональный монитор за 900 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ThinkVision P34w-20, которая получила 34-дюймовую изогнутую панель с разрешением WQHD (3440 × 1440 пикселей).

Новинка характеризуется соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 3800R, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Панель способна воспроизводить 1,07 млрд. цветовых оттенков; заявлен 99% охват цветового пространства sRGB. Заводская калибровка цветопередачи обеспечивает ее высокую точность (Delta E < 2).

Время отклика равно 6 мс в обычном режиме и 4 мс в режиме Extreme. Частота обновления составляет 60 Hz. Монитор обладает яркостью 300 кд/м2 и контрастностью 1000:1.

В оснащение входят симметричный порт USB Type-C (DP 1.2 Alt Mode), два разъема HDMI 2.0, интерфейс DisplayPort 1.2, концентратор USB Type-A 3.2, 3,5-мм аудиогнездо и 3-Вт стереофонические динамики. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота экрана, а также изменять высоту по отношению к поверхности стола.

Продажи монитора Lenovo ThinkVision P34w-20 стартуют в четвертом квартале по цене 900 долларов.