Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 и L13 Yoga Gen 2 – ноутбуки на платформе AMD Ryzen PRO 5000

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad L13 Gen 2, а также его гибридную версию ThinkPad L13 Yoga Gen 2. Оба устройства оснащены 13,3-дюймовым дисплеем формата Full HD.

Ноутбуки построены на аппаратной платформе AMD с процессорами Ryzen PRO 5000 . Максимальная конфигурация включает 16 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe вместимостью 1 Tb. У модели ThinkPad L13 Yoga Gen 2 крышка с сенсорным экраном откидывается на 360 градусов, что позволяет использовать ноутбук в качестве планшета. Для ThinkPad L13 Gen 2 поддержка сенсорного управления доступна в качестве опции.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 46 Вт·ч, одного заряда которой хватит более чем на 10 часов автономной работы. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ах (2 × 2) и Bluetooth 5.1, два порта USB Type-C 3.2 и USB Type-A 3.2, интерфейс HDMI 2.0, стандартное 3,5-мм аудиогнездо, слот microSD, аудиосистема Dolby Audio Premium и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 311,5 × 219 × 17,6 мм, вес — около 1,4 кг.

В продажу ноутбуки Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 и ThinkPad L13 Yoga Gen 2 поступят в августе по цене от 649 и 749 евро соответственно.