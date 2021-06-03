Lenovo ThinkBook Plus 2: два дисплея и Intel Core 11-го поколения

Компания Lenovo представила обновленный ноутбук ThinkBook Plus 2, оснащенный двумя дисплеями — основным и вспомогательным монохромным E-ink, размещенным на крышке устройства. Ноутбук получил процессоры Intel Core 11-го поколения и емкий аккумулятор.

Lenovo ThinkBook Plus 2 оборудован основным IPS-дисплеем диагональю 13,3 дюйма и разрешением 2560 x 1600 пикселей. На внешней стороне крышки ноутбука находится 12-дюймовый сенсорный экран E Ink, который получил поддержку стилуса и позволяет превратить устройство в энергоэффективный планшет или ридер. Толщина корпуса ноутбука в сложенном состоянии составляет 13,9 мм, вес — 1,16 кг.

В зависимости от конфигурации, применяется процессор Intel Core i7 1160G7 или Core i5 1130G7 c интегрированной графикой Iris при поддержке 16 Gb оперативной памяти и SSD-накопителя объемом 512 Gb. Емкость аккумуляторной батареи составляет 53 Втч. Заявленная автономность – до 15 часов.

В зависимости от конфигурации стоимость Lenovo ThinkBook Plus 2 составляет от 1410 долларов до 1722 долларов. В продажу ноутбук поступит в ближайшие дни.