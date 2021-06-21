Lenovo расширяет систему высокопроизводительных вычислений в Суперкомпьютерном центре Лейбница

Компании Lenovo, Intel и Суперкомпьютерный центр Лейбница (LRZ) при Баварской академии естественных и гуманитарных наук объявили о второй фазе работ с суперкомпьютером SuperMUC-NG. Система будет обеспечивать высокопроизводительные интегрированные решения для пользователей LRZ, используя искусственный интеллект для реализации продвинутых симуляций, моделирования и анализа данных.

Благодаря финансированию со стороны Свободного государства Бавария и Федерального министерства образования и научных исследований Германии, в рамках второй фазы компьютер SuperMUC-NG, который входит в состав Суперкомпьютерного центра Гаусса (GCS), будет усовершенствован и сохранит статус одного из самых быстрых и энергоэффективных суперкомпьютеров в мире.

С момента запуска первой фазы специалисты используют суперкомпьютер SuperMUC-NG не только для традиционных симуляций и моделирования. Компьютер помогает автоматизировать распознавание изображений и выявление закономерностей при наблюдении за планетами, а также анализировать климатические данные со спутников, медицинских изображений и документов о состоянии здоровья, демографических данных. В связи с успешным использованием SuperMUC-NG в этих проектах, вырос запрос на высокопроизводительную аналитику данных, машинное обучение и высокую скорость работы с памятью.

SuperMUC-NG дополнят процессорами Intel Xeon Scalable нового поколения (кодовое название Sapphire Rapids), а также новыми графическими HPC-процессорами на базе HPC-архитектуры Xe под кодовым названием Ponte Vecchio.

На втором этапе также будет введено в работу распределенное асинхронное объектное хранилище (DAOS) с процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения (кодовое название Ice Lake), которые интегрированы в платформу Lenovo ThinkSystem SR630 V2. DAOS дает возможность хранения 1 петабайта данных и обеспечивает высокую пропускную способность для больших объемов данных. Архитектура системы позволяет справляться с нагрузками, которые предполагают высокую масштабируемость, вычисления и большие объемы данных, а также работу с приложениями искусственного интеллекта. В целом, вычислительные узлы SuperMUC-NG во второй фазе будут обеспечивать в четыре раза большую производительность на ватт, чем это было во время первой фазы (по тесту High Performance Linpack).

Усовершенствования второго этапа позволят SuperMUC-NG выполнять дополнительные задачи при максимально возможном энергосбережении. Важный фактор – интеграция 240 вычислительных узлов Intel в Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 с использованием технологии водяного охлаждения Neptune и подключением к DAOS через высокоскоростную сеть. Neptune отводит около 90% тепла от вычислительной системы. Компоненты для второй фазы работы SuperMUC-NG будут производиться в Европе на новом специализированном заводе Lenovo в Венгрии, что позволит дополнительно снизить негативное воздействие на окружающую среду в цепочке поставок.

LRZ получит систему хранения данных DAOS в четвертом квартале 2021 года, а вычислительная система станет доступна во втором квартале 2022 года.