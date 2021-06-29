Lenovo представила второе поколение настольных часов Smart Clock

Компания Lenovo анонсировала второе поколение настольных smart-часов Smart Clock 2. Внешний вид новинки немного отличается от первого поколения.

Гаджет оборудован сенсорным дисплеем размером 4 дюйма по диагонали. Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant. За улавливание команд отвечает микрофон с большим диапазоном действия.

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Применяется процессор MediaTek MT81675. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, вместимость флеш-накопителя – 8 Gb. Поддерживается беспроводная связь Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) и Bluetooth 4.2. Предусмотрены фронтальные динамики мощностью 3 Вт.

Lenovo Smart Clock 2 предлагаются в трех расцветках: серой, черной и синей. Приобрести новинку можно будет в сентябре по ориентировочной цене 90 долларов. В цену также входит беспроводная док-станция мощностью 10 Вт, которая позволяет одновременно заряжать и смартфон.

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