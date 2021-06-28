Lenovo представила пять новых планшетов

В рамках выставки MWC 2021 компания Lenovo представила пять новых моделей планшетов — от бюджетной до флагмана, способного заменить портативный монитор для ПК и ноутбуков.

Планшетный компьютер премиального уровня Yoga Tab 13 оснащен 13-дюймовым 2К-дисплеем, поддерживающим технологию Dolby Vision HDR и построен на базе производительного процессора Qualcomm Snapdragon 870, работающего при поддержке 8 Gb оперативной и 128 или 256 Gb встроенной памяти в разных конфигурациях. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

8 Мп фронтальная камера обеспечивает высокое качество изображения при общении по видеосвязи. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 10 000 мАч, поддерживающий быструю 30-ваттную зарядку. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, аудиосистема JBL (с поддержкой технологии Dolby Atmos) с четырьмя динамиками, имеется интерфейс HDMI, что позволяет применять гаджет в качестве дополнительного дисплея для ноутбука. Планшет поставляется с эргономичной металлической подставкой для удобного размещения на столе. Габариты составляют 293,35 × 203,98 × 6,2–24,9 мм, вес — 830 гр. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 11.

Стоимость Yoga Tab 13 стартует с отметки 680 долларов. Планшет поступит в продажу в следующем месяце.

Более компактная модель Yoga Tab 11 с процессором MediaTek Helio G90T предлагается в двух версиях: 4/128 Gb и 8/256 Gb памяти. В дополнение к модулю Wi-Fi планшет получил слот для SIM-карт с поддержкой LTE. Особенностью модели стало предустановленное приложение для детей Kids Space с поддержкой стилуса для рисования.

Цена Yoga Tab 11 составляет от 320 долларов. Продажи стартуют в августе.

Lenovo P11 Plus получил 11-дюймовый дисплей с разрешением 2K и панорамную акустическую систему с сертификацией Dolby Atmos. На одном заряде аккумуляторной батареи планшет способен проработать до 12 часов в режиме воспроизведения видео. Доступны две модификации: 4/64 Gb и 6/128 Gb памяти.

Устройство поступит в продажу в августе по цене от 260 долларов.

Также представлены планшетные компьютеры Tab M7 и Tab M8 третьего поколения под управлением операционной системы Android 11 Go Edition.

Модель Tab M7 оборудована 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 × 600 пикселей и яркостью до 350 кд/м2. Покупатели смогут выбирать между модификациями с поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и сотовой связи 4G/LTE. В первом случае задействован процессор MediaTek MT8166, во втором — MediaTek MT8766. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb. Спереди и сзади установлена камера на основе 2 Мп датчика. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.

Версия Tab M8 получила 8-дюймовый экран с разрешением 1280 × 800 пикселей и процессор MediaTek Helio P22T. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb. Спереди установлена 2 Мп камера, сзади – 5 Мп. Время автономной работы — до 15 часов. Аудиосистема включает два фронтальных динамика.

В продажу планшеты Lenovo Tab M7 и Tab M8 поступят по цене от 110 долларов в июле.