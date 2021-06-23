Lenovo представила мощный защищенный ноутбук ThinkPad X1 Extreme Gen 4

Компания Lenovo представила ThinkPad X1 Extreme Gen 4 — новое поколение защищенного ноутбука премиум-класса. Корпус, выполненный из армированного углепластика, получил защищенное исполнение в соответствии со стандартом MIL-STD 810H

Ноутбук оборудован качественным дисплеем с диагональю 16 дюймов, разрешением UHD+ (3840 × 2400 пикселей), соотношением сторон 16:10 и яркостью до 600 кд/м2.

ThinkPad X1 Extreme Gen 4 доступен в нескольких версиях, оснащенных процессорами вплоть до Intel Core i9 H-series vPro, а также видеокартами NVIDIA до GeForce RTX 3050Ti, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080. За отвод тепла отвечает продвинутая система охлаждения, за счет которой столь мощная электронная начинка способна работать в весьма тонком корпусе. Объем оперативной памяти DDR4-3200 может составлять до 64 Gb, а двух твердотельных модулей с интерфейсом PCIe — до 4 Tb.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E 802.11ах (2 × 2) и Bluetooth 5.2, интерфейсы Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB Type-C 3.1, стандартное аудиогнездо, аудиосистема Dolby Atmos, веб-камера формата 1080p и сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор на 90 Втч, обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки. На ноутбук установлена операционная система Windows 10 Pro. Габариты составляют 359,5 × 253,8 × 17,7 мм, вес — 1,82 кг.

Приобрести ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 можно будет по цене от 2099 евро. Продажи начнутся в августе.