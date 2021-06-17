Lenovo представила мобильную рабочую станцию с мощной начинкой ThinkPad P1 Gen 4

Компания Lenovo представила мобильную рабочую станцию премиального уровня ThinkPad P1 Gen 4. Ноутбук оборудован 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10. Может быть установлена панель с разрешением QHD+ и 100% охватом цветового пространства sRGB или матрица с разрешением UHD+ и 100% охватом цветового пространства AdobeRGB. Во втором случае будет предложена опция в виде сенсорного управления.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 построен на базе процессора Intel Core 11-го поколения или Xeon с восемью вычислительными ядрами. За обработку графики отвечают различные ускорители NVIDIA — вплоть до RTX A5000 и до GeForce RTX 3080. Максимальная конфигурация включает 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и два твердотельных накопителя М.2 вместимостью 4 Tb.

В оснащение входит модем Qualcomm Snapdragon X55 5G, контроллеры Intel Wi-Fi 6E AX210 и Bluetooth 5.2, по два порта Thunderbolt 4 и USB Type-A 3.2 Gen1, интерфейс HDMI 2.1/2.0 и 3,5-мм аудиогнездо. Габариты составляют 359,5 × 253,8 × 17,7 мм, вес — от 1,81 кг.

В продажу новинка поступит в июле по цене от 2099 долларов.