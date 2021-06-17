Leica представила свой первый смартфон Leitz Phone 1

Сегодня на конференции в Токио производитель цифровых и аналоговых камер Leica анонсировал выпуск первого смартфона под собственной маркой. Модель, получившая название Leitz Phone 1, станет доступна в июле.

Как известно, компании Leica Camera AG и Sharp недавно объявили о долгосрочном технологическом партнерстве. Первым смартфоном, разработанным совместно, стал Sharp Aquos R6. Leica дала понять, что Leitz Phone 1 на самом деле переименованная и слегка отличающаяся модель Aquos R6.

Устройство по дизайну перекликается с камерами компании и поставляется в комплекте с магнитной круглой крышкой объектива. Вместо кожаной задней панели смартфон получил черную матовую стеклянную панель, которая сочетается с металлическим корпусом Leica silver. Модуль основной камеры изменил форму с прямоугольного на круглую.

По техническим характеристикам Leitz Phone 1 практически полностью повторяет Aquos R6. Тот же изогнутый 6,6-дюймовый IGZO OLED-дисплей с 10-битной глубиной цвета и разрешением 2730 х 1260 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 240 Hz.

Аппарат оснащается тем же процессором Snapdragon 888 и 12 Gb оперативной памяти. Но объем флеш-памяти увеличен до 256 Gb. Слот microSD позволяет расширить память до 1 Tb. На тыльной стороне находится всего одна камера, но она оснащена самым большим среди всех смартфонов 1-дюймовым сенсором с разрешением 20,2 Мп и 7-линзовым объективом с диафрагмой f/1.9. Дополнительно имеется лазерный фокус и датчик для лучшей фокусировки и оценки глубины резкости.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Есть экранный сканер отпечатков пальцев и защита от воды по стандарту IP68. Толщина устройства осталась такой же, как у Sharp Aquos R6 — 9,5 мм, но вес немного увеличилась — с 207 до 212 гр. Новинка работает под управлением Android 11 с «преимущественно монохромным» фирменным пользовательским интерфейсом. Смартфон поставляется с фирменным чехлом черного цвета

На данный момент Leitz Phone 1 является эксклюзивным продуктом Softbank в Японии и стоит ориентировочно 1700 долларов. Информации о доступности в других странах пока нет.